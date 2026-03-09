マテウス・ジェズスが古巣戦で衝撃の2ゴールV・ファーレン長崎は3月8日、明治安田J1百年構想リーグの第5節でガンバ大阪と対戦し2-3で惜敗した。2018年、G大阪に所属した28歳が8年ぶりの“凱旋”。衝撃の2ゴールで恩返ししたFWマテウス・ジェズスはかつてコンビを組んだ名手との再会を喜び、受けた影響を語った。左足を磨き、磨き、磨いた8年間。当時20歳だったM・ジェズスがJ1の舞台に帰ってきた。以前の本拠地パナスタで圧倒