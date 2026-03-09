三好康児が今季2アシスト目を記録したドイツ2部のボーフムは現地時間3月7日、リーグ第25節でカイザースラウテルンと対戦し、3-2で勝利した。この試合でMF三好康児がチーム2点目をアシストしたなか、ドイツ紙「ビルト」では「絶妙なスルーパス」と称賛された。三好は1-2で迎えた後半21分、中央やや右寄りの敵陣でボールを持ち、相手DFをかわしてペナルティエリア手前まで前進すると、右足でラストパス。相手のDFラインを破った