▼岡山県（岡山地方気象台・９日５時）【南部】晴れ後時々くもり【北部】晴れ後雪か雨▼広島県（広島地方気象台・９日５時）【南部】晴れ時々くもり【北部】くもり後雪か雨▼山口県（下関地方気象台・９日５時）【西部】くもり時々晴れ【中部】くもり時々晴れ【東部】晴れ時々くもり【北部】くもり後雨か雪▼鳥取県（鳥取地方気象台・９日５時）【東部】晴れ後雨か雪【中・西部】晴れ後雨か雪▼島根県（松江地方気象台・９日５時）