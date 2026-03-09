▼滋賀県（彦根地方気象台・９日５時）【南部】晴れ後くもり【北部】晴れ後くもり▼京都府（京都地方気象台・９日５時）【南部】晴れ後くもり【北部】晴れ後雨か雪▼大阪府（大阪管区気象台・９日５時）【大阪府】晴れ後くもり▼兵庫県（神戸地方気象台・９日５時）【南部】晴れ後くもり【北部】晴れ後雨か雪▼奈良県（奈良地方気象台・９日５時）【北部】晴れ時々くもり【南部】晴れ時々くもり▼和歌山県（和歌山地方気象台・９日