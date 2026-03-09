◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ドミニカ共和国１２―１オランダ＝７回コールド＝（８日・米マイアミ＝ローンデポパーク）優勝候補のドミニカ共和国がオランダ相手に序盤から猛攻。４本塁打すべてが、走者を置いた場面で飛びだす効果的な一発攻勢でオランダにコールド勝ちした。試合後、会見したプホルス監督は「１点差でもコールドでも、いちばん大事なのは試合に勝つこと。私たちの使命はこの大会で優勝することです。それが目