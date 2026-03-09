参政党は８日、東京都内で党大会を開き、地方組織の体制強化などを掲げた活動目標を決定した。来年春の統一地方選で５００人を当選させる目標や、地方に配置する職員の拡充が柱で、組織固めを急ぎ、党勢拡大につなげたい考えだ。神谷代表は党大会のあいさつで、公示前２議席から１５議席に伸ばした先の衆院選について「決して十分な結果ではなかった」と振り返った。昨年３月の党大会時に衆参両院で４人だった国会議員は３０