【ニューヨーク共同】中東情勢の緊迫化で原油供給への不安が強まり、8日夜（日本時間9日午前）のニューヨーク原油先物相場は上昇した。指標となる米国産標準油種（WTI）は一時1バレル＝110ドルを超えた。90ドル台で終えた前週末6日の終値と比べ大幅に上昇した。110ドル台となるのは2022年7月以来。米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、中東情勢の緊張が長期化することへの懸念が広がっており、原油供給が大きく滞るとの見