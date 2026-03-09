◇第6回WBC1次ラウンドD組ドミニカ共和国 12―1（7回コールド） オランダ（2026年3月8日マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドD組のオランダはドミニカ共和国に1―12で7回コールド負け。1勝2敗で準々決勝進出は厳しくなった。投手陣がドミニカ共和国に4本塁打を浴び、打線はヤンキースなどでプレーしたディディ・グレゴリウスが2回に放ったソロ本塁打の1点のみ。元楽天のアンドリュー・ジョー