なにわ男子藤原丈一郎（30）が16日深夜放送のカンテレのスポーツ番組「8SPORTS」（16日深夜0時25分、関西ローカル）に生出演する。同局が8日、発表した。オリックスファンを公言し、22年から5年連続で開幕戦の始球式に登板する藤原。番組では元阪神の原口文仁氏、元NMB48で熱狂的阪神ファンの川上千尋、お笑いユニット、ザ・プラン9浅越ゴエとともに「阪神とオリックス、今シーズンぶっちゃけどーなん??」をテーマに、1時間の生放