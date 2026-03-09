堅実な星回り。仕事はコツコツ頑張ってきたことが花開きそう。また、プライベートも本気で打ち込める趣味や習い事に出会える暗示が。ただ健康は頭痛など顔まわりのトラブルに見舞われがち。歯のメンテナンスも抜かりなく。恋愛は遊びより結婚に繋がる出会いを求めると吉。