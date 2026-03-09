新たなチャレンジにツキがある週。仕事も副業や転職を狙う人はフットワーク軽く動き出しましょう。また、金運は不要なものを思い切って捨てることが財運アップアクションに。恋愛はラッキーハプニングな出会いの予感が。一見億劫に感じる場所に運命に運命が潜んでいそう。