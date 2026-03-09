集中力散漫でトラブルを招きがち。仕事は重要な会議に遅れるなど初歩的なミスをする恐れも。慣れている作業でも過信せず丁寧にこなしましょう。金運は週末から好調気流に。投資などひらめきが冴えそう。恋愛は会社の同僚や友達など案外身近に出会いが潜んでいるかも。