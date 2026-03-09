頑張っても結果を出せずにいた人は巻き返しの星回り。仕事も漸く計画を達成できそう。予期せぬ人物がチャンスを運んでくれる暗示も。また、魚座がラッキーパーソンに。美容はダイエット運が◎。恋愛はアットホームなスポットに出会いが。既婚者は子宝に恵まれる暗示も。