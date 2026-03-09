対人面が波乱な週。誤解される態度をとりがち。仕事がマウントを取るような発言は慎み協調性を意識すると吉。金運は賢く楽しく使える暗示が。また、下手に溜めないほうがお金の流れがよくなります。恋愛はビジュアルがタイプの人ほど面倒な関係になりやすいので注意して。