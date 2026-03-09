迷い過ぎてチャンスを逃す週。基本的に慎重な乙女座ですが冒険ちっくな行動が幸運を導きます。仕事も自分の直感で進めて○。健康面はスキントラブルに注意。古いコスメは処分しましょう。恋愛は趣味や感性の合う人と出会える予感が。推しのイベントなどにマメに足を運んで。