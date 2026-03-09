合理的な行動が幸運を招く週。後であたふたしないよう先回りの精神で動きましょう。また、仕事は有益な情報の提供者が出現する暗示が。転職活動も○。ただ、金運は投資など新たなお金儲けに手を出すのは危険。少し様子見をして。恋愛はリスペクトできる人と進展しそう。