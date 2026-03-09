プライベート運が好調。気ままな旅もエンジョイできそう。海外美容を取り入れた美活も◎。仕事は止まっていたことが漸く回り出しそう。ただ欲張って動くと暗転するので気をつけて。恋愛は優しいタイプと縁あり。カップルは懐かしいスポットに足を運ぶと関係が安定します。