集中力に欠け何事も不完全燃焼に終わる週。仕事でプチトラブルに巻き込まれたり、予想外の出費に泣く恐れも。リンパマッサージや整体などで体のメンテを図ると運気好転に。恋愛は週末からモテモード。共通の友人がいる相手と進展しそう。またカップルは海デートが◎。