エネルギーが空回りしがちな週。対人面は親切心が仇になる恐れも。また仕事はアイディアやプランがある人は早めに表に出さないと後悔しそう。金運は楽しいことへの投資にツキあり。特に交際費は惜しまないこと。恋愛は気負わず出向いた場所に出会いが潜んでいます。