自然体なマインドで過ごすと運気アップを図れる週。趣味を通じて素敵な仲間に出会えたり、新たにやりがいあることを発見できそう。また仕事は得意分野で成功する暗示が。金運は浪費傾向が強まりピンチに。気をつけて。恋愛は今までは興味がなかった相手に惹かれるかも。