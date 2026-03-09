引き続き運気は好調。仕事もやりがいある事を手にできそう。美容系の職種で成功する暗示も。反面人の目を気にし過ぎて自ら流れを止める恐れが。自分自身と好きな人たちを愛しポジティブマインドで行動しましょう。恋愛はアプリ系やアウェイなスポットに出会いがありそう。