勝負強さを見せつけた吉田が脚光を浴びている(C)Getty Images実に頼もしい存在だ。3月8日、野球日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚は、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦に「4番・左翼」として先発出場。2試合連続の一発となる逆転2ランを放つなど、3打数1安打2打点1四球と活躍した。【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る5番手ジョン・ケネディ