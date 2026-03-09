テレビでのわかりやすい解説でもおなじみの池上彰氏だが、その話術には細かな工夫が隠されている。相手の興味を引くためのスパイスから、聞き手の心を閉ざしてしまうNGワードまで、しゃべりの達人はトーク中に何を意識しているのか。本人が解説する。※本稿は、ジャーナリストの池上 彰『池上彰が話す前に考えていること』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。「おやっ」と思わせるつかみで聴衆の心を一気に引き込む私自