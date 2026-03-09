◆プロレスリング・ノア「ＡＰＥＸＣＯＮＱＵＥＳＴ２０２６ｉｎＹＯＫＯＨＡＭＡ」（８日、横浜武道館）観衆１９０４プロレスリング・ノアは８日、横浜武道館で「ＡＰＥＸＣＯＮＱＵＥＳＴ２０２６ｉｎＹＯＫＯＨＡＭＡ」を開催した。メインイベントでＧＨＣヘビー級王者・ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａが拳王と５度目の防衛戦を行った。かつて反体制ユニット「金剛」師弟関係だった王者と挑戦者。壮絶な打