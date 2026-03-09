原油価格の指標となるアメリカのWTI原油先物価格が急騰し、さきほど、およそ3年8か月ぶりに一時、1バレル=110ドルを突破しました。ニューヨーク市場でWTI原油先物は8日、一時、先週末より22%急騰し、1バレル=111ドル台をつけました。1バレル=110ドルを突破するのは、ロシア軍によるウクライナ侵攻後の2022年7月以来、およそ3年8か月ぶりです。原油輸送の要衝、ホルムズ海峡が事実上、通航できない状態になっていて、一部の産油国が