【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグは8日、各地でキャンプが行われ、ドジャースの佐々木はアリゾナ州グレンデールでブルペンに入って18球を投じた。次回の実戦登板は10日。アストロズの今井はキャッチボールや守備練習で調整した。3度目のオープン戦登板は11日のマーリンズ戦に決まった。8日はオープン戦の日本選手出場はなかった。