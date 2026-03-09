きのう（8日）夜、東京・府中市の住宅で火事があり、男性1人が死亡しました。この家に住んでいるとみられる50代後半の男性と連絡が取れていないということで、警視庁は身元の確認を急いでいます。きのう午後11時50分ごろ、府中市朝日町の住宅で、「家が燃えている」と近くに住む人から110番通報がありました。東京消防庁などによりますと、消防車など20台が出動し、火はおよそ2時間半後にほぼ消し止められましたが、住宅の1階と2階