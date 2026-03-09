2025年第49回すばる文学賞を受賞した「粉瘤（ふんりゅう）息子都落ち択（たく）」の著者・更地郊さんに、作品についてお話を伺いました。大学進学で大分から上京した主人公の野中は社会生活になじめずドロップアウト。ほぼ引きこもりの生活を送る中、〈都落ち択〉、すなわち地元へのUターンを決める。引っ越しまでの数か月を彩るのは、東京でできた唯一の友人である忍との格闘ゲームや、古アパートから徒歩30秒の自販機で毎日買う