GLA 35初の特別仕様車『ブラック・マスターピース』メルセデス・ベンツ日本は、コンパクトSUV『GLA 35』の初の特別仕様車『メルセデスAMG GLA 35 4マチック・ブラック・マスターピース（Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC Black Masterpiece）』を全国限定80台で発売した。【画像】特別仕様車『メルセデスAMG GLA 35 4マチック・ブラック・マスターピース』と欧州で発表された新型『GLB』全18枚本モデルは、オンラインショールームにて