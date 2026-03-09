パンケーキ専門店「J.S. PANCAKE CAFE」から、春の人気メニューとして「あまおう」を贅沢に使用したミルフィーユパンケーキが2026年3月12日(木)より登場します。苺の王様とも称されるあまおうをたっぷり使用した華やかな一皿は、毎年多くのファンを魅了する季節限定メニュー♡さらに、いちごにちなんだInstagramキャンペーンも開催予定。甘酸っぱいいちごの魅力をたっぷり楽しめる、春の