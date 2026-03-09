3月9日は「さけるチーズの日」。2024年3月9日に“さ・く”の語呂合わせで制定された。発売から46年、雪印メグミルクのロングセラー商品であるが、近年SNSで再注目されている。実はパッケージに、遭遇率わずか6％のレアデザインが存在するという。【写真】遭遇率6％！レアパッケージのさけるチーズ「ボンバーさけチー」その名も「ボンバーさけチー」。通常パッケージとは異なり、プリントされたさけるチーズが、“激しく”さか