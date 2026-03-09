開平南油田開発プロジェクトの一環として、中国が独自に設計したアジア最大の円筒型浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備（FPSO）が6日、山東省青島市で着工した。今回建造される円筒型FPSOの設計排水量は17万トン以上で、石油の最大貯蔵量は12万2000立方メートル、甲板の外径は110メートルで、面積はバスケットコート23個分に相当する。その船体重量と甲板外径はいずれも世界の同類の設備で最大となっている。今回建造される設備