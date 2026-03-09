スイーツ、ビジネスソフト、美容……ジャンルは違えど、頭に付く2文字は同じ！日常的に耳にするカタカナ語をヒントに、空欄を埋める「ひらがなクイズ」に挑戦しましょう。あなたの直感力が試されます。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□れあ□□せる□□すてヒント：シュークリームの一つである、チョコレートがかかったおいしいデザートといえば？答えを見る↓↓↓↓↓正解