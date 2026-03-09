一部改良された大人気モデルがレトロ仕様に！トヨタは2026年2月20日、「ヤリス」の一部改良モデルを発表し、同年3月2日に発売しました。今回の改良では、装備の充実化に加え、特別仕様車にMT車を追加することで、商品力の向上を図っています。【画像】超カッコイイ！ これが“レトロ風”なトヨタの新たな「コンパクトカー」です！ 画像を見る（30枚以上）そんな進化を遂げたヤリスには、モデリスタのカスタマイズパーツも用