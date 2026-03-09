ティーに特化した「スターバックス ティー ＆ カフェ」は、3月9日（月）から、春の訪れを告げるスプリングシーズン第2弾「ストロベリー ＆ ダブル ティー フローズン」を、全国27店舗で発売する。【写真】茶葉には春の風物詩「ピーチ トランクイリティ」など2種を使用！春の新商品詳細■春を象徴する2つのティーが主役今回発売されるのは、春を象徴する2つのティーと、ストロベリー果肉を合わせた、少しずつ温かくなってきた