セルティックは来季に向け、マザーウェルのエライジャ・ジャストに関心を寄せていると言われる。新たなウインガーの獲得は、前田大然らの去就にも影響するだろうか。『FootballFanCast』は３月６日、今季のジャストのパフォーマンスは、前田やヤン・ヒョンジュンを上回っており、両選手の今後が注目されると報じた。夏に５大リーグへのステップアップに迫りながら、代役を確保していなかったクラブの許可がおりず、移籍が実現