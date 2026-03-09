オランダ戦に臨むドミニカ共和国のソト＝8日、マイアミ（ロイター＝共同）【マイアミ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグのA、B、D組が8日、米マイアミなどで行われ、日本と準々決勝で対戦するD組はドミニカ共和国がオランダを12―1の七回コールドゲームで退け、2連勝とした。七回にJ・ソト（メッツ）が2ランを放って試合を決めた。イスラエルはニカラグアと対戦。A組は前回大会4強のキューバがコロンビ