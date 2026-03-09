◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス最終日（８日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）昨季の年間女王・佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝がツアー通算５勝目を飾った。単独首位から出て３バーディー、１ボギーの７０で回り、２位の永井花奈（２８）＝ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ＝に１打差の通算１６アンダーで逃げ切った。優勝賞金２１６０万円を獲得。１９８８年ツアー制施行後、前年女王の開幕戦Ｖ