福岡市博多区の県道で自転車に衝突し相手にケガをさせたとされる男。飲酒運転の発覚を免れるため現場から逃げたなどとして逮捕されました。自動車運転処罰法違反（過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱）などの疑いで８日逮捕されたのは、福岡市博多区の運送会社社員・牛島大典容疑者（45）です。警察によりますと、牛島容疑者は８日午前0時20分ごろ、福岡市博多区金の隈で、酒を飲んで軽乗用車を運転し、反対車線を走行中