【日本】 国際収支（1月）08:50 予想9250.0億円前回7288.0億円（経常収支) 予想30000.0億円前回26971.0億円（経常収支・季調済) 予想-10081.0億円前回1349.0億円（貿易収支) 景気動向指数（速報値）（1月）14:00 予想113.0前回111.0（景気先行指数) 予想N/A前回114.3（景気一致指数) 【中国】 生産者物価指数（PPI）（2月）10:30 予想-1.1%前回-1.4%（前年比) 消費者物価