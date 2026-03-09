米株価指数先物急落ダウ700ドル超安戦争長期化で原油高騰インフレ懸念 東京時間07:12現在 ダウ平均先物MAR 26月限46797.00（-720.00-1.52%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6646.00（-97.75-1.45%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24273.75（-396.50-1.61%） 米株は時間外で急落して始まっている。 NY原油価格が22年以来初めて1バレル＝100ドルを突破した。米国もイランも攻撃を激化させており、戦争長期