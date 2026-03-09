米株価指数先物時間外取引下げ拡大、ダウ900ドル超下落 東京時間07:17現在 ダウ平均先物MAR 26月限46603.00（-914.00-1.92%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6633.25（-110.50-1.64%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24271.00（-399.25-1.62%）