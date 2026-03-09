【ニューヨーク＝木瀬武】８日夜のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格が急騰し、一時、１バレル＝１１１ドル台をつけた。１００ドルを突破するのは２０２２年７月以来、約３年８か月ぶり。