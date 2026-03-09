1990年代前半に一世を風靡した桜樹ルイ(57)が誕生日の8日、自身のSNSを更新し、近影を公開した。「こんにちは今日は私のお誕生日又一つ歳をとってしまった3/18の小説も発売間近でワクワクお誕生日を記念して、りぼんのお店に顔を出してくれた、里美ゆりあさんとのツーショットを記念に載せますね」と近影をアップ。「この写真を撮影した日はゆりあさんのお誕生日とても素敵で可愛くて女性の私が見てもドキドキしち