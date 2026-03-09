今回は、バカにしてきた夫の不倫相手を黙らせたエピソードを紹介します。夫の不倫相手と初対面したけど…「私の夫は職場の同僚でもあるのですが、どうやら後輩の女性と不倫しているようです。そんなある日、その後輩女性と職場で初対面しました。後輩女性は私を見るなりニヤッと笑い、感じ悪いなと思いました。その日私は会社に泊まって仕事をする予定だったので、その話をしたら、『会社に泊まるんですか？女捨ててません？（笑