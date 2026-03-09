【オランダ・エールディビジ第26節】(ホッフェルトスタディオン)NEC 3-0(前半1-0)フォレンダム<得点者>[N]ノエ・ルブレトン(39分)、バサル・オナル(47分)、サミ・ウィッサ(63分)<警告>[N]フィリップ・サンドレル(27分)観衆:12,230人