[3.8 ベルギーリーグ第28節 シントトロイデン 2-1 セルクル・ブルージュ]ベルギーリーグは8日、第28節を行い、シントトロイデンがセルクル・ブルージュを2-1で破った。前半24分、左サイドを突破したDF畑大雅が先制点をアシストすると、1-1で迎えた後半36分にはMF松澤海斗がMF伊藤涼太郎とのワンツーから決勝弾。日本人選手の活躍によって2試合ぶりの勝ち点3を獲得し、同日に引き分けた2位のクラブ・ブルージュと勝ち点57で並んだ