「BCNランキング」2026年2月23日〜3月1日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AirPods Pro 3MFHP4J/A（アップル）2位ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラックWF-1000XM6(B)（ソニー）3位AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載MXP93J/A（アップル）4位AirPods 4MXP63J/A（アップル）5位ワイヤレスノイズキャンセリングステレ