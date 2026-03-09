北海道・新得警察署は2026年3月8日、建造物侵入の疑いで、住所不定でトラック運転手の男（50）を逮捕しました。男は1月4日午後7時すぎから5日午前6時ごろまでの間、清水町にある会社の事務所に正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。警察によりますと、男は午前6時ごろ、会社の関係者と鉢合わせしたため、車で逃走していたということです。その後、警察は所要の捜査で男を特定して近く逮捕しようとしていましたが、男は3月8