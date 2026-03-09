フィギュアスケート元日本代表の高橋成美が、フィギュアスケーターの次の夢を告白。真剣なまなざしで「命をかけている」と明かす場面があった。『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。【映像】高橋成美が「命をかけている」次の夢この日は、喫煙所でゲストに相